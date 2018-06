Frau (18) von Pkw erfasst und schwer verletzt

Schwerer Verkehrsunfall am Samstag in Döbling: Eine 18-jährige wurde im Bereich der Heiligenstädter Straße 20 von einem Pkw erfasst. Der Autolenker konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und krachte mit der Fußgängerin zusammen. Die Verletzte blieb am Asphalt liegen.

Die Wiener Berufsrettung war binnen Minuten mit zwei Teams vor Ort. Nach einer ersten notfallmedizischen Versorgung wurde ein Rettungshubschrauber angefordert.

Die junge Frau trug laut Rettungs-Sprecher Andreas Huber schwere Verletzungen im Beinbereich davon. Sie wurde auf dem schnellsten Weg in ein Krankenhaus geflogen.

Zur Unfallursache gab der 43-jährige Unfalllenker an, er sei mit seinem Auto die Heiligenstädter Straße stadtauswärts gefahren - die Ampel zeigte Grün. Im Bereich der Unterführung in Spittelau soll die Frau dann plötzlich von der Verkehrsinsel auf die Straße gelaufen sein. Auch Augenzeugen gaben gegenüber der Polizei an, dass die 18-jährige versucht habe die Straße zu überqueren. Trotz sofortiger Notbremsung war der Zusammenstoß unvermeidbar.

(mz)