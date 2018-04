Fußgänger rettet Schülerin vor rasendem "Geisterbus"

Am gestrigen Mittwoch krachte ein Reisebus in den späten Abendstunden in die Wiener U-Bahn-Station "Alser Straße" (9. Bezirk). "heute.at" berichtete ausführlich. Jacqueline wäre beinahe von ihm überrollt worden. Zum Glück griff ein couragierter Passant ein.

"Ich dachte, ich sterbe jetzt"

Mit Kopfhörern im Ohr stand die Schülerin bei einem Kebapstand, unweit der Station. Sie hörte nicht, dass in dem Moment ein Reisebus direkt auf sie zufuhr. Erst als sie sah, dass andere Fußgänger abrupt stehen blieben, drehte sie sich um.

Was sie sah versetzte sie in eine Schockstarre: Ein Bus rollte auf sie zu.

"Ich habe nur noch meine Augen geschlossen und gedacht 'Wenn er mich gleich erwischt, dann hoffentlich so, dass ich nicht leiden muss", so das junge Mädchen im Gespräch mit "Heute".

Reisebus kracht in U-Bahnstation

Mann mit Skateboard zog sie weg

Als sie ihre Augen wieder öffnete, saß sie auf dem Gehsteig. Direkt neben dem, in der Zwischenzeit von einem Gebäude gestoppten, Reisebus. Ein Mann mit Skateboard, fragte sie, ob alles okay sei. "Er hat mich in letzter Sekunde von dem Bus weggezogen. Das habe ich im Schock gar nicht mitbekommen", erzählt Jacqueline.

Lehnte ärztliche Versorgung ab

Die Schülerin stand so unter Schock, dass sie sich weigerte ins Spital zu fahren. "Ich wollte nur noch nach Hause", sagt sie. Schlafen konnte sie nicht. "Ich hatte die ganze Nacht das Bild von dem Bus vor mir". Zudem spürte sie von Stunde zu Stunde immer stärkere Schmerzen im Becken.

Am Donnerstag suchte das junge Mädchen dann doch einen Arzt auf. Nach dem Röntgen war klar, dass sich ihre Hüfte um 7,4 Millimeter verschoben hatte. Vorerst hat die Schülerin Beruhigungstabletten bekommen. In einer Woche muss sie wieder zum Arzt.

Ein Bravo an den Mann, der gezeigt hat was Zivilcourage bedeutet.

