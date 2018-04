Fußgängerin von Auto angefahren - Spital

Gegen 14.30 Uhr krachte es am heutigen Montag in der Favoritenstraße Ecke Floragasse (Wien-Wieden). Ein Pkw-Fahrer fuhr eine 55-jährige Fußgängerin an. Einsatzkräfte der Polizei und Berufsrettung Wien rückten aus.

Wie Andreas Huber, Pressesprecher der Wiener Rettung, berichtet zog sich die Frau bei dem Unfall "leichte Kopfverletzungen, Prellungen und eine kleine Platzwunde zu".

Die 55-Jährige wurde noch vor Ort von Einsatzkräften der Rettung notfallmedizinisch versorgt. Anschließen brachte man sie in ein Wiener Krankenhaus.

Wie es zu dem Unfall kam ist derzeit unklar.

