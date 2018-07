"Urlaub streichen – aber sonst geht's noch?"

ÖVP und FPÖ wollen dem sogenannten Goldplating den Kampf ansagen, also prüfen, wo Österreich bei der Erfüllung von EU-Gesetzen übers Ziel hinausschießt, und zurückschrauben. Konkrete Pläne gibt es noch nicht, SPÖ und ÖGB schlagen aber schon jetzt Alarm: Will die Regierung die fünfte Urlaubswoche streichen und unsere Erholungszeit auf das EU-Mindestmaß von vier Wochen stutzen?

In der "Heute"-Community hat das Szenario jedenfalls einen Nerv getroffen. "Den Arbeitnehmer kaputt schuften lassen und dann gegen frischen Fischa austauschen – sonst geht's noch?", fragt ein Leser per Kommentarfunktion. Und stellt klar, "Regeneration ist wichtig". Ein anderer User springt ihm bei: "Spinnen die schon ganz, über so etwas nachzudenken? Die sollten den braven Arbeitern eine sechste Woche geben, nach der Frechheit mit dem 12-Stunden-Tag!"

"Wieder nur Nebelgranaten"

Kritik wird aber nicht nur an der Regierung geübt. Viele vermuten, ÖGB und SPÖ würden Ängste schüren, um politisches Kapital zu machen. "Da werden wieder nur Nebelgranaten versprüht", meint ein Leser. "Die SPÖ sucht krampfhaft nach Dingen, um die jetzige Regierung zu sabotieren", schreibt ein anderer, "und hetzt die Leute mit Gerüchten auf. Niemand wird die fünfte Urlaubswoche streichen, mit dem Hass auf unsere Arbeitgeber werden wir uns noch selbst ins Knie schießen."

