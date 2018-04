Geparkter Kombi fing plötzlich Feuer - Vollbrand

Und schon wieder brennt ein Auto in Wien. Erst am gestrigen Donnerstag fing ein Taxi am Lerchenfelder Gürtel Feuer. Nur einen Tag später, am heutigen Freitag, brannte gegen 16.45 Uhr der nächste Pkw.

Brandauto leer

Der silberne Kombi war in der Schußwallgasse (Wien-Margareten) geparkt. Plötzlich begann der Pkw zu brennen und stand binnen Sekunden in Vollbrand. Die Ursache dafür ist bisher unbekannt, wie die Feuerwehr im Gespräch mit bestätigt.

Eine "Heute"-Leserin fragte Polizisten vor Ort nach der Ursache. "Vermutlich irgendeine Fehlfunktion" hieß es. Mehr Auskunft erhielt sie nicht.

Fahrer nicht im Auto

Fest steht: Die Berufsfeuerwehr Wien rückte mit einem Fahrzeug an und löschte das Feuer unter Atemschutz. Die Garage, die sich direkt neben dem Fahrzeug befand, wurde von den Einsatzkräften belüftet."Die Garage wurde durch das Feuer mäßig verraucht", heißt es von Pressesprecher Christian Feiler.

Der Kombi war zum Zeitpunkt des Brandes leer. Der Fahrer hatte es neben einer Garage geparkt und kam während der Löscharbeiten hinzu. "Der Besitzer war ziemlich geschockt", erzählt die 26-Jährige. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand.

