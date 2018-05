Gruselige Netze überziehen wieder Wien

Erst wurde sie in Oberösterreich gesichtet, jetzt auch in Wien: Die Gespinstmotte frisst Knospen und Blüten, überzieht die Flora dann mit weißen Netzen und verpuppt sich darin. Gerade in den Abendstunden können die Fäden gruselig aussehen, für Menschen oder Tiere sind die Raupen aber ungefährlich.

Allerdings können die Bäume darunter leiden, weshalb die Feuerwehr im vergangenen Jahr auch mit Löschfahrzeugen gegen die Motte vorgegangen ist.

Von April bis Juni leben die Raupen auf dem Spindelstrauch (Euonymus europaeus) - auch Pfaffenkapperl im Volksmund genannt. Die Verpuppung findet einmal jährlich in einem dichten weißen Sammelgespinst statt, wobei häufig ganze Büsche überzogen und entblättert werden.

(red)