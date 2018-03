Glück? Wenn starke Papis schwache Momente haben!

Wir wollten zum Weltglückstag am 20. März wissen, was Sie, liebe Leser, fröhlich, glücklich und zufrieden macht. Dutzende "Heute"-User haben ihre Bilder in der App geteilt. Eine Auswahl sehen Sie in der Diashow (s.o.).

Das Resultat: Freilich darf ein Shopping-Trip oder eine kleine Nascherei nicht fehlen. Aber es sind überwiegend Familie, Freunde, Tiere, ruhige Momente und Reisen, die unseren Lesern Freude bescheren.

(red)