Taxler half Radler, "weil Geld nicht alles ist"

Taxilenker und Radfahrer – eine Beziehung, die gerade auf den Straßen Wiens nicht immer einfach ist. Das Zusammenleben kann aber auch funktionieren, zeigt jetzt ein Lichtblick in tiefster Nacht: Am Samstag um 2 Uhr Morgens verarztete Fahrer Ali (28) einen Radler, der vom Drahtesel gefallen war. "Ein Vorbild für alle Taxifahrer", lobt ihn Markus (Name geändert) jetzt in den Himmel.

Was war passiert? Der Pedalritter stürzte in der Babenbergerstraße (Wien-Innere Stadt) vom Bike, schlug sich den Kopf an. Blutend lag er am Boden, "alle schauten mich an, aber keiner half", klagt Markus. Dann kam Ali: "Er hat mir erste Hilfe geleistet und mich dann auch noch gratis nach Hause gebracht."

Verbandskasten raus, Fahrrad rein

"Er wollte keine Rettung rufen, also bot ich an, ihn nach Hause zu bringen", so Ali zu "Heute". Der gelernte Ordinationshelfer verarztete die Schürfwunde mit einem Kopfverband und hob das Fahrrad kurzerhand in den Kofferraum. "Er hatte kein Geld dabei, aber Geld ist nicht alles", erklärt er die Gratis-Fahrt von der City bis nach Hernals. Markus jubelt: "So einen tollen Fahrer habe ich in Wien noch nie gesehen."

