Grillrezept teilen, Griller gewinnen

Kaiserwetter am Sonntag – da werfen wir doch gerne den Griller an! Und sind damit nicht alleine. Denn Dutzende "Heute"-Fans geht es genauso, wie zahlreiche Leser-Fotos in unserer App beweisen. Sind Sie auch auf den Geschmack gekommen? Dann teilen Sie doch auch Ihre Fotos mit der "Heute"-Community!

Umfrage Grillen Sie gerne? Ja, ich bin ein absoluter Grill-Fan 60 % 60 % Ja, aber ohne Fleisch 7 % 7 % Nein, eher nicht. 5 % 5 % Ich mag Grillen überhaupt nicht 7 % 7 % Kommt darauf an, was auf dem Griller landet 21 % 21 % Insgesamt 548 Teilnehmer

Sie haben noch keinen Griller zuhause? Kein Problem! Wir verlosen Premium-Geräte! Alles, was Sie dafür tun müssen, ist Ihr liebstes Rezept verraten!

Das könnte Sie auch interessieren

(red)