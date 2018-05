Explosives Kriegsrelikt 30. Mai 2018 13:33; Akt: 30.05.2018 13:56 Print

Großeinsatz: Alarm um Bombe in der Donaustadt

Großeinsatz für die Wiener Polizei am Mittwoch in Wien-Donaustadt: In einer Gartensiedlung wurde ein gefährliches Kriegsrelikt entdeckt.