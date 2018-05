Der Brand in einer Werkstatthalle im Europa-Park zerstörte die Wasser-Attraktion "Piraten in Batavia" vollständig. Auch der Bereich "Norwegen" ist in Flammen aufgegangen, meldete der Europa-Park-Geschäftsführer auf Twitter.

Für viele Besucher geht damit ein Stück Kindheit verloren. In sozialen Medien drücken sie ihr Bedauern aus.

RIP Piraten von Batavia 😞😞😞 So viele Kindheitserinnerungen .... #EuropaparkRUST— helga (@travelstoryCH) May 26, 2018

Bei diesen Bildern blutet mein Herz😭. Hoffentlich wird niemand verletzt und der Schaden wird nicht noch größer. R.I.P. Piraten von Batavia, Skandinavien und alles andere das den Brand nicht übersteht. Meine Kindheitserinnerungen 😭😭😭 #EuropaPark #Rust #Traurig pic.twitter.com/2zUjeHvByy— Anne Langrock (@LangrockAnne) May 26, 2018

Gut, dass bisher keine Menschen zu Schaden gekommen sind. Kann es nicht fassen. Europa Park ohne die Piraten von Batavia - hängen so viele Erinnerungen dran. Habe mich schon darauf gefreut die mal meinen Kindern zu zeigen 😭💔— ollypl (@olivpl) May 26, 2018

#europapark ein schmerzhafter Anblick eines wahren Europapark-Fans. RIP Piraten-batavia. 🤐— Gry (@GryOfDuty) May 26, 2018

Es handelt sich um einen der schlimmsten Tage des Europa-Park. Unter anderem die Themenfahrt "Piraten von Batavia" ist betroffen. https://t.co/SCmlJnOCip— freizeitparkinfos.de (@themeparkinfo) May 26, 2018

Die Piraten von Batavia waren meine Kindheit. Ich erinnere mich immer an meinen sechsten Geburtstag, als ich sie zum ersten Mal gefahren bin. 😥 #Europapark— Bambusbjörn (@bjoern_digsha) May 26, 2018

