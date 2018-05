Grünstreifen brannte und rauchte Tangente ein

Feuerwehr-Einsatz am Sonntagabend auf der A23: Wahrscheinlich aufgrund einer weggeworfenen Zigarette geriet ausgedorrtes Gestrüpp am Fahrbahnrand der Tangente beim Altmannsdorfer Ast in Brand.

Die Wiener Berufsfeuerwehr konnte das Feuer durch schnelles Einschreiten rasch ablöschen. Der starke Rauch zog dennoch über die Autobahn. Die Florianis waren mit vier Fahrzeugen im Einsatz.

(red)