Wut-Parksheriff hat wieder in Wien zugeschlagen

Ein "Heute"-Leserreporter wurde am Mittwochvormittag Zeuge, wie ein Autolenker lautstark mit einem Parksheriff diskutierte. Wie sich herausstellte, handelte es sich um den gleichen Mann, der bereits vor Wochen für Aufsehen sorgte - "heute.at" berichtete hier.



Der Grund für die verbale Auseinandersetzung war auch diesmal ein ausgestellter Strafzettel. Wie ein Augenzeuge berichtet, befand sich der Lenker seines schwarzen VW Golf beim Auto. Allerdings stand er in einem Park- und Halteverbot.

Nach wenigen Augenblicken tauchte plötzlich der wütende Parksheriff auf und schrieb bereits das Strafmandat aus. Der Autofahrer soll den Herren in der Uniform um Verständnis gebeten haben, es würde sich lediglich um einen kurzen Augenblick handeln. "Der Mann stand keine zwei Minuten in der Ladezone und entschuldigte sich sogar", so der "Heute"-Leser.

Doch der Parksheriff hatte kein Erbarmen mit dem Mann - Vorschrift ist Vorschrift! Als die Diskussion dann immer hitziger wurde, setzte sich der verärgerte Mann wieder in sein Auto und brauste mit dem Strafzettel davon.

