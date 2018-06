Hagel richtete 4,5 Millionen Euro Schaden an

Temperaturen jenseits der 30 Grad-Marke brachten am Donnerstag wie berichtet einen extrem heißen Sommerbeginn mit sich. Doch am späten Nachmittag und Abend rasselte das Quecksilber in den Keller, es kam die Abkühlung in Form von Starkniederschlägen mit Hagel und Sturmböen.

Über die ganze Steiermark und dem Mittelburgenland verteilt gab es Unwetter, besonders betroffen waren die Bezirke Weiz, Graz-Umgebung und Hartberg-Fürstenfeld in der Steiermark, sowie erneut der burgenländische Bezirk Oberpullendorf. Laut der Österreichischen Hagelversicherung wurden dabei Wein-, Obst- und Getreidekulturen "auf einer Fläche von 5.500 Hektar massiv in Mitleidenschaft gezogen."

4,5 Millionen Euro Schaden

"Die Steiermark und das Burgenland stellen im Zusammenhang mit den Unwetterextremen mit Sicherheit einen Hotspot dar. Das hat sich leider auch gestern wieder gezeigt. Der Schaden in der Landwirtschaft durch die Hagelunwetter beträgt nach ersten Erhebungen durch die Sachverständigen rund 4,5 Millionen Euro, davon 4 Millionen in der Steiermark", so der Pressesprecher der Österreichischen Hagelversicherung, Mario Winkler.

