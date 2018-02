Hat hier Mr. Anonym ohne Hausverstand geparkt?

"Das ist nicht das erste Mal, dass dort jemand hineinfährt", weiß Leserreporterin Nadine. Die Wienerin knipste das Auto, das am Montag vor dem Merkur in der Jedleseer Straße in den Graben fuhr und mutmaßt: "Anscheinend kann man die Grube zwischen den Parkplätzen leicht übersehen."

Teilen Sie Ihr Foto mit der "Heute"-Community!

Hier Foto hochladen (funktioniert nur in App)



Alle Leserfotos sehen und bewerten

Buttons funktionieren nur in der neuen "Heute"-App! Buttons funktionieren nur in der neuen "Heute"-App!

Haben Sie auch ein spannendes Foto für die "Heute"-Redaktion? Teilen Sie es per App mit unserer Community!

(red)