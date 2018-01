Hausmeister-Häuschen in Favoriten angezündet

Am Samstagabend wurde die Berufsfeuerwehr Wien zu einem angeblichen Hüttenbrand in die Hansson-Siedlung (Wien-Favoriten) gerufen. Vor Ort stellte sich heraus, dass nicht irgendeine Hütte sondern das Lagerhäuschen des Hausmeisters Feuer gefangen hatte. Es grenzt direkt an die Wohnhausanlage.

"Vandalistischer Akt kann nicht ausgeschlossen werden"

Darin gelagert: Plastik, einige technische Geräte und Besen - jedoch nichts hoch explosives. Die Berufsfeuerwehr Wien rückte um 19.30 Uhr mit 16 Mann zum Ort des Geschehens aus. Dort stellten sie fest, dass das etwa acht Quadratmeter große Lagerhäuschen des Hausmeisters der Wohnhausanlage brannte.

Dadurch, dass der Hausmeister viel Plastik in seinem Kämmerchen gelagert hatte, bildete sich rasch dichter, schwarzer Rauch über der Hansson-Siedlung. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Wien konnten die Flammen relativ schnell löschen. Verletzte wurde bei dem Einsatz niemand. Warum das Häuschen Feuer fing, ist noch nicht geklärt. Die Angelegenheit wurde an die Polizei übergeben. Ein "vandalistischer Akt ist nicht auszuschließen", heißt es von Seiten der Feuerwehr.

