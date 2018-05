Fenerbahce-Heiratsantrag am Flughafen Schwechat

Der 27-jährige Nihat lernte seine Herzensdame Cansu (24) vor nicht ganz einem Jahr im Zug kennen. Er arbeitete als Nacht-Steward, sie war eine Passagierin. Es wurden Facebook-Kontakte ausgetauscht und Nachrichten gewechselt. Sie lebt in Stuttgart, er in Wien.

"Das erste Mal als ich sie gesehen hab, da wusste ich schon daraus wird etwas. Ihr Lachen, ihre Ausstrahlung, und das schon um 8 Uhr in der Früh, diese schönen, honigbraunen Augen!", schwärmt Nihat über seine Zukünftige.

"Musste Vater monatelang überreden"

Er wollte Ernst machen und sein "Honigfass", wie er Cansu nennt, zur Frau nehmen. Die größte Hürde stellte ihr Vater dar: "Wir stammen beide aus türkischen Familien, da ist es nicht so leicht dass der Vater seine Tochter zu einem Mann nach Wien fliegen lässt", erklärt der 27-Jährige. Als er jedoch merkte, dass Nihat es ernst mit ihr meint, stimmte er zu.

"Willst du das Gelb zu meinem Blau sein?

Monatelang plante er den perfekten Heiratsantrag. Er besorgte Luftballons und ließ in der Türkei ein Plakat ihrer Lieblings-Fußballmannschaft gestalten. Beide sind große Fenerbahce-Istanbul-Fans. Auf dem Transparent stand auf Türkisch: "Willst du das Gelb zu meinem Blau sein, mein Honigfass?" - gemeint sind damit die typischen Farben des Fußballclubs.

Unter dem Vorwand sie hätte einen Magistratstermin, lockte der 27-Jährige seine Herzensdame nach Wien. Nichtsahnend betrat sie in der ersten Mai-Woche die Ankunftshalle des Flughafens in Wien-Schwechat. Was sie sah: Nihat im Anzug und einer Torte in der Hand. Hinter ihm, Freunde und Verwandte mit dem romantischen Fenerbahce-Plakat und Luftballons in der Hand.

Er geht auf seine zukünftige Braut zu und stellt ihr die Fragen aller Fragen. Ein Freund filmte die romantischen Szenen mit. "Bist du glücklich" flüstert er ihr ins Ohr " Überglücklich" antwortet sie.

Die 24-Jährige hat natürlich "Ja" gesagt. An dem Tag, an dem sie sich letztes Jahr zum ersten Mal im Zug begegneten, dem 19.7., wird die standesamtliche Hochzeit in Deutschland stattfinden. Im September folgt dann mit 400-500 Gästen, die große Feier in Wien.

Wir wünschen dem glücklichen Paar alles Gute.

