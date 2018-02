Märchenhafter Heirats-Antrag bei Starbucks

In der Starbucks-Filiale in der Neubaugasse hatten Adam und Alina am 4. Mai 2015 ihr erstes Date. Zwischen den beiden funkte es sofort – sie sind seit diesem Tag ein Paar.

Umfrage Glauben Sie an die ewige/große Liebe? Felsenfest! 35 % 35 % Nein! 6 % 6 % Glaube schon, aber nicht jeder hat das Glück sie zu finden. 49 % 49 % Ich hoffe darauf 8 % 8 % Keine Ahnung 2 % 2 % Insgesamt 309 Teilnehmer

Keine drei Jahre später, genau am Valentinstag, machte der 31-Jährige seiner Alina einen Heiratsantrag wie aus einem modernen Märchen. Und zwar an dem Ort, an dem ihre Liebesgeschichte begann.

Station eins: Streichkonzert

Eine Freundin lockte die 27-Jährige unter einem Vorwand in den Starbucks-Store in der Neubaugasse. Während sich die beiden unterhielten, packte ein Streichquartett hinter dem Rücken der zukünftigen Braut die Instrumente aus. Wie vom Bräutigam in spe geplant, spielten sie das Lied des Paares "Stand by Me".

Station zwei: Flashmob auf der Neubaugasse

Nichtsahnend und sichtlich entzückt dreht sich Alina zu den Musikern um. Es tauchen zwei Tänzer auf und entführen die zukünftige Braut hinaus auf die Straße. Dort erwartetet sie ein Flashmob. Freunde und Familie tanzen zu Brunos Mars' Hit "Marry You". Ein Video zeigt: Alina steht fassungslos vor den singenden und jubelnden bekannten Gesichtern. Sie scheint noch nicht ganz zu begreifen was gerade passiert.

Endstation: Heiratsantrag wie im Bilderbuch

Die hüpfende Menge teilt sich sich und ihr Freund kommt, herausgeputzt im Anzug, auf sie zu. Das Paar fällt sich in die Arme, der 31-Jährige schnappt sich ein Mikro und stellt die Frage aller Fragen:

"Alina, du bist die Liebe meines Lebens. Willst du mich heiraten?"

Unter tobendem Applaus kniet er vor der Frau seines Lebens und streckt ihr den Verlobungsring entgegen. Gänsehaut-Feeling pur. Die strahlende Braut hat übrigens - welch Überraschung - "Ja" gesagt.

(mp)