Helene Fischer nimmt sich in Wien Zeit für ihre Fans

Der größte Schlagerstar, Helene Fischer, ist am Dienstagabend zu Gast in der Sendung "Willkommen Österreich". Die Aufnahmen dazu fanden wie üblich schon am Montag statt. Dementsprechend groß war der Fan-Ansturm auf die Sängerin. Leserreporter Martin war live vor Ort und machte ein paar Schnappschüsse.

"Zunächst verschwand sie zwar ganz schnell, versprach jedoch später zu den Fans hinaus zu kommen. Im Studio selbst war dann ein Mega-Ansturm auf den Schlagerstar", erzählt Martin gegenüber "Heute". Helene Fischer nahm sich aber wie versprochen Zeit für ihre Fans - Selfies und Autogramme inklusive. Toll!

