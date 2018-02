"Mini-Demo" gegen Kickl und sein Steckenpferd

Lichte Reihen beim Protest gegen die geplante berittene Polizei vor dem Wiener Innenministerium: Am Mittwoch Vormittag sammelten Aktivisten des Vereins gegen Tierfabriken (VGT) Unterschriften für eine Petition, mit der man die Pläne von Ressortchef Herbert Kickl durchkreuzen will. Ein "Heute"-Leser knipste das Plakat mit der Aufschrift "Heast, Kickl, a Pferd is ka Kiwara" und amüsierte sich über die "vielleicht kleinste Demo der Welt."

Umfrage Was halten Sie von Innenminister Kickl´s Plänen für eine berittene Polizeistaffel? Sinnlos und vielleicht auch schlecht für die Pferde! Ich stimme in dem Punkt mit Frau Kampusch überein.

Super! Eine berittene Polizeieinheit könnte endlich für mehr Sicherheit beispielsweise bei Demonstrationen sorgen.

Keine Ahnung! Mit so etwas beschäftige ich mich nicht wirklich.

Allerdings: Der erste Eindruck trügt, insgesamt haben laut VGT schon mehr als 6.000 Personen gegen die Polizeipferde unterschrieben. Die Tierschützer kritisieren "enorme Kosten und eine enorme Belastung für die Tiere" und geben zu bedenken: "Das Pferd ist ein Fluchttier, wenn es sich erschreckt läuft es davon und ist eine Gefahr für sich selbst, die Polizist_innnen und andere Menschen in unmittelbarer Umgebung."

