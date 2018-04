Unbekannte korrigieren Fußgänger-Schild in Wien

Am heutigen Donnerstag spazierte Leserreporterin Silke B. an zwei "korrigierten" Straßenschildern in Wien vorbei, wie sie sagt.

Umfrage Sollte auch auf Straßenschildern gegendert werden? Ja, fände ich gut

Nein, geh bitte! Haben wir keine anderen Probleme?

Ist mir total egal

Ist bestimmt ein Schritt in die richtige Richtung. Kann nicht schaden.

Was ist gendern?

Die STaferl befinden sich neben einer Baustelle im 3. Bezirk und weisen darauf hin, dass Fußgänger bitte die andere Straßenseite benutzen sollen. Bei genauem Hinsehen fällt auf, dass jemand das Suffix "innen" in pinker Farbe (Absicht?) hinzugefügt hat.

Somit wird aus der/die Füßgänger kurzerhand die Füßgängerinnen. Wer die Schilder geschlechtergerecht ausbesserte kann nur spekuliert werden. Der Schnappschuss wirft jedoch folgende Frage in den Raum:

Sollte auch auf Straßenschildern gegendert werden?

Schreiben Sie Ihre Meinung unten in unsere Kommentare und stimmen Sie bei unserer Umfrage (rechts) ab.

(mp)