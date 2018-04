Hier essen "Heute"-Leser ihr Eis am liebsten!

Zahlreiche Einsendungen trafen in der "Heute"-Redaktion ein - die ganze Community möchte ihre Lieblingseissorten präsentieren und zeigt, wie schön der Sommer schmecken kann.

Egal, ob Sie exotische Sorten wie Wasabi mögen oder doch lieber Vanille, Schoko und Co.: Auf der "Heute"-Eiskarte wird jeder fündig. Wir haben Ihnen einige der besten Eissalons in Wien zusammengestellt (s.u.). Und wollen jetzt wissen: Wo schmeckt es Ihnen denn am besten?

Teilen Sie Ihr Foto samt Eis-Empfehlung in der "Heute"-App (Stichwort: Eis) und kassieren Sie mit etwas Glück 50 Euro bei Abdruck in der Zeitung.





(red)