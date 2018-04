Warteschlange am Ring 07. April 2018 11:53; Akt: 07.04.2018 12:36 Print

Mega-Ansturm auf gratis Cheesecakes in Wien

Im Hotel Marriott am Parkring in der Wiener Innenstadt findet am Samstag eine Cheesecake-Verkostung statt. Dutzende Menschen stehen in der Schlange.