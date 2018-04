Hier schlängelt ein Autostopper in Wien davon

Nattern sind in Wien zwar nicht alltäglich, aber keineswegs eine Seltenheit. Immer wieder kommt es vor, dass die Schlangen auf ihrer Futtersuche sich in der Stadt verirren. Wenn man eine solche Natter sichtet, soll man nicht in Panik geraten - denn die Schlangen sind nicht giftig!

Größte Schlange Europas



Ein Experte des Reptilienzentrums Wien ist der Meinung, es dürfte sich um eine Natter handeln, vermutlich um eine "Äskulapnatter". Diese kann bis zu zwei Meter groß werden, ist jedoch völlig ungiftig. Mit Ausnahme von Tirol und Vorarlberg findet man diese Schlangenart in jedem österreichischen Bundesland. Und wie man sieht, auch gerne in Wien-Döbling.

