Hier werden U4-Fahrgäste in Sicherheit gebracht

Kurz vor 23.00 Uhr kollidierte am Samstag ein U-Bahn-Zug mit zwei Ofo-Bikes bei der Pilgramgasse in Wien. Unbekannte Vandalen dürften im Bereich der Wientalterasse zwei Fahrräder auf die Gleise geworfen haben. Der U-Bahn-Fahrer musste mit einer Notbremsung den Zug anhalten.

"Eines der Fahrräder hatte sich zwischen dem Zug und den Gleisen verkeilt. Um die Fahrgäste aus den Wagons zu begleiten, mussten zuvor der Strom auf der Strecke ausgeschaltet werden", so Wiener Linien Sprecherin Barbara Pertl.

Ein Video eines "Heute"-Leserreporters zeigt den Moment, in dem die Menschen in Sicherheit gebracht werden.



Nach einer Begutachtung des Schadens stellten die Wiener Linien fest, dass die Gleise nicht beschädigt wurden. Gegen 00.15 Uhr konnte der Betrieb wieder aufgenommen werden. Der U-Bahn-Zug selbst wurde eingezogen und wird in einer Werkstatt untersucht. Für die Dauer des Einsatzes wurden die Züge teilgeführt.

(mz)