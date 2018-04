Horror-Tattoo: Beziehung aus, Liebesbeweis noch da

Gabi G. (36) trägt nicht nur einen, sondern gleich zwei überdimensionale Liebesbeweise auf ihrem Rücken. In großen, altdeutschen Buchstaben hat sie sich, im Abstand von mehreren Jahren, folgende Zeilen tätowieren lassen: "Daniel Stamm. Du bist mein Leben". Heute leidet nicht nur sie, sondern auch ihr Sohn unter dem Tattoo.

"Wollte ihm zeigen, dass ich zu ihm stehe"

Die erste Tätowierung, "Daniel Stamm", entstand als Liebesbeweis für ihren langjährigen Lebensgefährten. "Ich habe mir das tätowieren lassen, als er zum ersten Mal ins Gefängnis musste. Ich wollte ihm zeigen, dass ich zu ihm stehe", so die Wienerin.

Später folgte Liebes-Tattoo Nummer zwei. "Du bist mein Leben" ziert seither ihren Rücken. Aufmerksamen Lesern wird nicht entgangen sein, dass die Anführungsstriche falsch gesetzt sind - nämlich verkehrt herum. Nachdem Gabis damaliger Lebensgefährte erneut ins Gefängnis musste, ging die langjährige Beziehung in die Brüche.

Seit drei Jahren Streit vor Gericht

Seither streiten die beiden vor Gericht um die Obsorge ihres gemeinsamen Sohnes. "Der Kleine leidet fast mehr unter dem Tattoo als ich", berichtet Gabi. Er sagt immer wieder "Gib das weg", "Wasch das runter" oder "Zieh dich an". "Ich habe mit diesen Tattoos einen Fehler gemacht und will es nur noch loswerden", so Gabi.

Neuer Lebensgefährte, altes Tattoo

Heute hat die 26-Jährige einen neuen Mann an ihrer Seite. "Ich bin sehr glücklich und mit meinem Sandkisten-Freund zusammen", erzählt sie im Gespräch mit "Heute".



"Das Tattoo ist eine große Last für mich", so die heutige Dreifachmama. Darum hofft Gabi auf ein "kleines Wunder", wie sie sagt. "Ich bin offen für alles, hauptsache das Tattoo ist weg". Da sie sich das Verschönern selbst nicht leisten kann, hofft sie darauf nun eines zu gewinnen. Hier, mehr großen "Heute"-Cover-up-Gewinnspiel.



