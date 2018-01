"Danke, dass ihr Interesse an meinem Leben habt"

Die ehemalige Kinder-Aerobic-Trainerin Sabrina S. aus Simmering ist nach einem Pflegefehler schwer behindert. Bei alltäglichen Dingen benötigt die heute 36-Jährige Hilfe. Dennoch wurden ihr vor einem halben Jahr Pflegegeld und Berufsunfähigkeits-Pension gestrichen. Wir berichteten ausführlich.



Viele "Heute"-Leser waren so schockiert von der Geschichte, dass sie der 36-jährigen Wienerin helfen wollen: Mit Geld, Zeit und Menschlichkeit. Dafür bedankt sie sich mit einem rührenden Dankesvideo, das direkt ins Herz geht:

Umfrage Diese Geschichte: Stimmt mich traurig.

Berührt mich sehr.

Stimmt mich irgendwie glücklich.

Ermuntert mich.

Verängstigt mich.

Weiß nicht, wie ich mich fühlen soll

Benefizkonzert von "Simmeringer helfen Simmeringern" mit Michael Seida

www.simmeringerhelfensimmeringern.at



Creativ Friseur Carina

www.creativefriseurincarina.at



HOERBIGER

www.hoerbiger.com



Volkshilfe Wien

www.volkshilfewien.at



HELP 24

www.24stdnpflege.at



"Danke, dass ihr da seid und Interesse an meinem Leben habt. Ich schenke euch viel Liebe", sagt sie mit einem strahlenden Lächeln im Gesicht.

"Heute"-Community zeigt Mitgefühl

Nach unserem Bericht über die Wienerin aus Simmering meldeten sich etliche Leser um Sabrina ihre Hilfe anzubieten. Ein großzügiger Spender schenkte ihr 1.000 Euro. Ein diplomierter Krankenpfleger bot sich an, die tapfere Wienerin in seiner Freizeit zu betreuen. Eine andere "Heute"-Leserin möchte Sabrina mental beistehen, für sie kochen und Zeit mit ihr verbringen.

Neuer Elektro-Rollstuhl und Benefizkonzert für Sabrina

Auch die Firma HOERBIGER sowie der Simmeringer Friseursalon "Creativ Friseur Carina" schalteten sich ein und sammelten Spenden für die 36-Jährige. Am 23. Februar findet zudem ein Benefzikonzert mit Michael Seida in der SimmCity statt (11. Bezirk), veranstaltet von "Simmeringer helfen Simmeringern" statt. Ein Teil des Erlöses wird Sabrina zugute kommen.

Bisheriger Höhepunkt: Die Wiener Volkshilfe finanzierte der 36-Jährigen einen dringend benötigten Elektro-Rollstuhl von "HELP 24". Er ist leicht, zusammenklappbar und ermöglicht der jungen Frau ein mobileres Leben.

"Ich freu mich darauf neue Welten zu erkunden. Frei zu sein und unabhängiger", freut sich die Simmeringerin.

Eva Hatzl von der Wiener Volkshilfe überreichte Sabrina den fahrbaren Untersatz vergangenen Donnerstag. Selbst hätte sich die Wienerin "den Ferrari", wie sie ihn nennt, niemals leisten können. "Heute" war bei der Übergabe dabei uns besuchte die tapfere Frau in ihrer Wohnung.

Hilfe für Sabrina

Ein "Dankeschön"

Obwohl Sabrina grauenvolle Jahre hinter sich hat, hegt sie gegen niemanden einen Groll. Sie ein Froh-Gemüt und will ihre Lebensfreude nicht verlieren. Die 36-Jährige dankt all ihren "Engerl" die ihr treu zur Seite stehen und ihr auch schweren Zeiten helfen. Sie glaubt an das gute in Menschen und fiel aus allen Wolken, als sie mitbekam wie viele "Heute"-Leser mit ihr mitfühlen.

(mp)