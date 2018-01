Höhe unterschätzt, LKW kracht gegen Brücke

Am Montagmorgen unterschätzte ein Lkw-Fahrer die Höhe seines Gefährts etwas. Als er unter der U-Bahn-Unterführung der U1 in der Prandaugasse Ecke Czernetzplatz in Wien-Donaustadt durchfuhr, krachte es plötzlich lautstark - eine Stunde Stau!

LKW verliert Ladekran

Die Unterführung war zu niedrig für den Lkw. Er krachte gegen die U-Bahnbrücke. Bei dem Crash ging der am Heck befestigte Kran flöten. Glücklicherweise traf er beim Herunterfallen kein anderes Fahrzeug, sondern fiel direkt auf die Fahrbahn. "Heute"-Leser Daniel M. beobachtete das Szenario auf dem Weg in die Arbeit.

"Das Auto, das hinter dem Lkw fuhr, hatte Glück. Nur knapp verfehlte der Kran den Pkw. Ich will mir gar nicht vorstellen, wie das ausgegangen wäre, wenn der Teil auf die Fahrerseite gefallen wäre statt auf die Straße", berichtet er im Gespräch mit "Heute".

Straße gesperrt

Gegen 8.45 Uhr rückten Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Wien aus. Sie sicherten die Unfallstelle und entfernten den verloren gegangenen Kran mit einem Spezialfahrzeug. Verletzt wurde bei dem Crash laut Feuerwehr niemand.

Wie "Heute"-Leser Daniel M. berichtet, wurde die Straße während der Bergungsarbeiten für eine Stunde gesperrt.

