Holi Hell! Anna Chiara bekennt Farbe

Das indische Frühlingsfest Holi, bei dem sich die Teilnehmer mit Wasser und Farbe bewerfen, wird seit einigen Jahren auch in Europa gefeiert. In Wien stieg die farbenfrohe Party am Samstag in der Marxhalle.

Für das Unterhaltungsprogramm war dank zahlreicher DJs und Bands gesorgt, und zu jeder vollen Stunde gab es einen Farbcountdown, bei dem alle Besucher gemeinsam Farbpulver in die Luft warfen. Dabei handelte es sich um mit Lebensmittelfarbe versetztes Talkpulver.

"Heute"-Moderatorin Anna Chiara bekannte Farbe und stürzte sich zu Tausenden Feiernden in die Marx Halle. Wie viel von Ihrem weißen Outfit auch weiß geblieben ist? Die Auflösung sehen Sie in der nächsten Episode von Anna Chiara kann’s!

