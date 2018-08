Fahrer rammt Pkw, kracht in Haltestelle, flüchtet

Am Samstag krachte es in den frühen Morgenstunden ordentlich in Rudolfsheim-Fünfhaus. Offenbar fuhr ein alkoholisierter Honda-Fahrer zuerst ein einen geparkten Pkw, dann in eine Straßenbahn-Haltestelle (Rustengasse) und lief schließlich davon. Seinen demolierten Wagen ließ er einfach stehen. Verletzte gab es keine.

Straßenschilder umgenietet

Gegen 3.05 Uhr morgens hörte "Heute"-Leser Fabian N, (22) einen lauten Knall unweit der Rustengasse (15. Bezirk). Er ging zum Fenster, um nachzusehen, was passiert war. "Da habe ich einen Honda Civic-Lenker gesehen, der gerade in eine Haltestelle gefahren ist. Er hat versucht zurückzuschieben", so der 22-Jährige. Jedoch ohne Erfolg.

Wie "Heute" im Gespräch mit Polizei-Pressesprecher Daniel Fürst erfuhr, krachte der betrunkene Fahrer zuvor noch in einen geparkten Pkw.

Fahrer flüchtete

An eine Weiterfahrt war mit dem demolierten Honda-Civic nicht mehr zu denken. Einige Momente soll der Unfall-Lenker noch im Auto sitzen geblieben sein. "Dann ging es sehr schnell", so Fabian. Der alkoholisierte Mann sei ausgestiegen und in eine Quergasse gesprintet.

Führerschein abgenommen

Weit kam er jedoch nicht. Der Alko-Lenker konnte noch in derselben Nacht von der Polizei ausgeforscht werden. "Ihm wurde der Führerschein abgenommen", so Fürst.

Wie Daniel Amann, Pressesprecher der Wiener Linien, berichtet, wird an der Stelle nun eine Ersatz-Haltestelle eingerichtet - sprich, neue Schilder aufgestellt.

