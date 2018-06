Horror-Clown schockt jetzt im Wiener Wurstelprater

Das Besondere an der neuen Geisterbahn im Prater: "The Clown" schickt seine Opfer durch einen 3,5 Minuten langen Albtraum in virtueller Realität. In echt rollen nur die Wagerl, erst VR-Brille und Kopfhörer erwecken den Schrecken zum Leben.

Den 360-Grad-Film dafür hat die Wiener Firma "vrisch" produziert, "gedreht haben wir etwa in einer aufgelassenen Fleischerei und einer alten Villa in Hietzing", sagt CEO Axel Dietrich.



Inhaber Victoria und Thomas Sittler-Schaaf und vrisch-CEO Axel Dietrich: So gruselig ist die neue Achterbahn!

So funktioniert's: Kameras filmten in alle Richtungen, jetzt taucht der Fahrgast an ihrer Stelle in das Grauen ein.Weitere Clips – etwa eine Fahrt für Jüngere und eine für abgehärtete Horrorfilm-Fans – sollen folgen.

Freifahrten gewinnen

Derzeit herrscht noch Probebetrieb, am Wochenende geht es los. Sie können dabei sein: Inhaber Thomas Sittler-Schaaf spendiert 20 Freifahrten für die "Heute"-Leser. Einfach auf das Formular klicken (s.u.) und mitmachen!

Unter allen Teilnehmern werden 10 mal 2 Freifahrten verlost.



