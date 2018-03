Hündin "Akila" vermisst: Wer hat sie gesehen?

Seit 17. März um 14.00 Uhr ist die Alaska Malamute-Hündin bereits abgängig. "Akila" ist kastriert und gechippt, dennoch fehlt von ihr jede Spur.

Letzten Sonntag gab es allerdings einen ersten Hinweis auf die verloren gegangene Hündin: Die Besitzer haben auf die Hilfe eines Spürhundes vertraut. Die feine Nase des Hundes schlug in der Ruffenbrunnerstraße Ecke Doktor-Franz-Oswald-Straße in Gumpoldskirchen an. Dort verlor der Vierbeiner allerdings die Spur zu "Akila".

Nun bittet die Familie um Hinweise aus der Bevölkerung. Entsprechende Flyer haben die besorgten Besitzer in der Umgebung bereits angebracht. Wenn Sie "Akila" gesehen oder wichtige Hinweise für die Besitzer haben, melden Sie sich bitte unter +43 (0) 1 313 89-1876 oder unter sabine.ebenhoeh@live.at!

Name: Akila

Rasse: Alaska Malamute

Geburtsjahr 2013

Besondere Merkmale: Schwarzes Brustgeschirr

Ort: Pfaffstätten

PetGuardregistrierungsnr.: 00099179



(mz)