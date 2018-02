Im Schneegestöber kippte Laster von der A5

Wie berichtet ist der Winter zum Wochenbeginn zurückgekehrt, bis Freitag muss man in weiten Teilen des Landes mit Schneefall rechnen, am Wochenende können die Temperaturen unter -25 Grad fallen. Schon am Dienstag Morgen schneite es in Wien und den östlichen Bundesländern, auf der A2, der A4 und der A22 ging es zeitweise nur im Schritttempo voran. Auf der A5 kam es auf Höhe Gaweinstal-Nord zu einem Unfall mit einem Lkw, der Laster kippte bei schwierigen Fahrbahnverhältnissen um und kam am Straßenrand zu liegen. Binnen weniger Minuten bildete sich ein 1,5 Kilometer langer Stau.

Nähere Details zum Unfall waren zunächst nicht bekannt - dieser Artikel wird laufend aktualisiert.

