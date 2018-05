Temperatur-Weltrekord für Wien-Hietzing?

In ganz Österreich herrscht Badewetter – ganz Österreich? Nein! Ein kleines von unbeugsamen Wienern bewohntes Grätzel hört nicht auf, der Wärme Widerstand zu leisten. Zumindest, wenn es nach der Temperaturanzeige an der U-Bahn-Station Hietzing geht.

Am Montag hatte es demzufolge dort nämlich frische -99 Grad Celsius. Damit hat der Bezirk einen Weltrekord aufgestellt: Die tiefste zuvor gemessene Temperatur war mit -89,2 Grad nämlich am 21. Juli 1983 in der Antarktis festgestellt worden.

(red)