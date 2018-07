Johnny Depp genoss das Wochenende in Wien

Schauspieler Johnny Depp, Rocklegende Alice Coooper und Aerosmith-Gitarrist Joe Perry gaben am Samstagabend in Oberösterreich auf der Burg Clam ein Konzert. Nach dem erfolgreichen Gig verbrachte Johnny Depp die Nacht in Wien - um genauer zu sein bis vier Uhr in der Früh an der Hotelbar.

Offenbar gefiel den Rockern die Bundeshauptstadt, denn erst am Dienstag flogen sie mit einem Jet nach Zürich. Ein Leserreporter machte einige Schnappschüsse am Flughafen Wien-Schwechat. Das verlängerte Wochenende in Wien dürfte wohl ein voller Erfolg gewesen sein.

