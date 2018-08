Kann Anna Chiara Eier und Speck auf Auto braten?

In der letzte Folge von "Anna Chiara kann's" zeigte unsere mutige Moderatorin was sie im Wildwasserpark bei der Donau so drauf hat.

Umfrage Schafft es Anna Chiara Eier und Speck auf einem Auto zu braten? Ja, bei der Hitze mit Sicherheit.

Nie im Leben!

Mhh, lecker. Jetzt hab ich hunger!

Keine Ahnung.

Nun stellt sie sich der nächsten heißen Aufgabe: Kann sie Speisen, wie beispielsweise Eier oder Speck, auf einem Auto kochen?

Die hochsommerlichen Temperaturen sollen die Karosserie des Fahrzeugs so aufheizen, dass danach köstlich gespeist werden kann. Außerdem legt die Moderatorin einen Wasserbeutel mit einem Ei auf das Armaturenbrett im Inneren des Autos.

Ob das Ei darin gekocht wird oder nicht, sehen Sie in voller Länge am Freitag! Vielleicht wird Anna Chiara ja noch zur Hitze-Hauben-Köchin gekürt?

(red)