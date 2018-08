Katzenmama samt Babys in Garten ausgesetzt

Urlaubszeit ist "Tier-Aussetz"-Zeit. Anfang dieser Woche stand plötzlich eine getigerte Katzenmama mit ihren zwei Babys im Garten von "Heute"-Leserin Antonella (26). Sie behauptet, es seien nicht ihre Katzen. Die 26-Jährige füttert die Familie im Moment - behalten kann und will sie die Miezen jedoch nicht.

Babys vermutlich erst ein paar Wochen alt

Antonella schätzt, dass die Katzenbabies circa drei bis vier Wochen alt sind. Die eine ist getigert, die andere schwarz. "Sie sind echt lieb und hübsch".

Die 26-Jährige lebt in der Dürrwienstraße in Pressbaum (Niederösterreich). Dort befinden sich die Samtpfoten momentan. Antonella wandte sich mit der Bitte, die Tiere abzuholen, an das Wienerwald-Tierheim. "Ich habe keine Ahnung was ich mit den Katzen machen soll. Behalten will ich sie nicht. Ich hab schon eine", so die 26-Jährige.

"Wer vermisst, kennt oder nimmt diese Katzenfamilie?"

Um den unerwünschten Kätzchen jedoch eine Übersiedlung in ein Tierheimgehege zu ersparen, bemüht sich der Tier-Verein nun um eine bessere Lösung und sucht nach einem neuen Zuhause.

"Wir haben keinen Plan B", so Frau Drescher, eine ehrenamtliche Mitarbeiterin des Wienerwald-Tierheims.

Sie wendet sich nun an die "Heute"-Community und hofft die Besitzer, ein neues Zuhause oder einen temporären Platz in einem geeigneten Katzen-Gehege zu finden.

"Um der unerwünschten Katzenfamilie eine Übersiedlung in ein Tierheimgehege zu ersparen, suchen wir dringend nach den Besitzern oder nach Katzenfreunden, die über ausreichende Zeitressourcen und eine geeignete Lebenssituation, um der Katzenfamilie bis zu einer erfolgreichen Vermittlung oder auf Lebzeiten ein erfülltes glückliches Katzenleben im Familienverband als vollwertiges, integriertes Familienmitglied im Wohnbereich zu bieten", Drescher, Wienerwald-Tierheim.

Falls Sie der kleinen Katzenfamilie helfen können, melden Sie sich unter: +43-(0)-676 956 055 6 (Wienerwald-Tierheim) oder schicken Sie ein Mail an: m.providakis@heute.at.

(mp)