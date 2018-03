Keine Zeit für den Friseur? Kein Problem!

Am Weg in die Arbeit kann es schon ein bisschen stressig werden. Sich im Auto schnell noch die Haare kämmen oder das Make-up nachbessern, das gehört für Morgenmuffel zum Pflichtprogramm. Was Leserreporterin Anabella an die "Heute"-Redaktion geschickt hat, das verblüfft dann aber doch: Am Dienstag in der Früh zückte ein Autofahrer am Matzleinsdorfer Platz (Wien-Margarente) die Schere und schritt zur Tat.

Vor den Augen der anderen Verkehrsteilnehmer stutzte er sich die Frisur. Zur Nachahmung nicht unbedingt empfohlen - dann lieber ein paar Minuten früher aufstehen!

