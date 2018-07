Knöchelt Anna bei der High Heels-Challenge um?

Bei der "High Heels Challenge im Weingarten" in der Buschenschank "Ausblick Wien" mussten "Heute"-Moderatorin Anna Chiara und ihre Kontrahentinnen am Samstag Standfestigkeit beweisen. Wie das Stöckeln am Rebstock-Catwalk richtig geht, das hat Trainerin Marie-Christin Höfler vorgemacht. Am Programm standen außerdem Übungen, unter anderem zur Körperwahrnehmung.

Umfrage Wie hat sich Anna wohl geschlagen? Als Model kriegt sie das sicher super hin.

Der ein oder andere Stolperer war sicher dabei.

Nicht besonders gut, befürchte ich.

Wie sich unsere Moderatorin dabei geschlagen hat, das sehen Sie in der nächsten Episode von Anna Chiara kann's!

(red)