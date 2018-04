Was Leser über Kopftuch-Verbot in Schulen denken

Wie "Heute" berichtete, möchte Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ)Kopftücher aus Kindergärten und Volksschulen verbannen.

Um Mädchen "in ihrer Entwicklung bis zum zehnten Lebensjahr" zu schützen und die Integration zu fördern, fordert er in der "Krone" am Samstag ein Kopftuchverbot in Kindergärten. Konkret will Strache ein bundesweites Verbot in Kindergärten und Volksschulen. Es sei neben Deutsch vor der Schule ein zweiter Schritt, um "Integration sicherzustellen" sagte er zur "Krone".

"Das sagen "Heute"-Leser zum Kopftuch-Verbot"

Wir haben die "Heute"-Community in einer Umfrage gefragt, was sie von einem möglichen Verbot des Kopftuches in Schulen halten. 53 % unserer Leser sind klar dafür. 45 % stimmten dagegen, der Rest war sich nicht sicher.

"Das Kopftuch gehört schon längst verboten", "Sehr gut. Unsere Kinder sollten normal und ungezwungen aufwachsen" oder "Das Verbot sollte es in ganz Österreich geben", sagen die Befürworter.



"Was bringt das? So ändert man die geistige Einstellung der Eltern zu Hause auch nicht" oder "Schwachsinn. Entweder knöpft man sich die Bekleidungszwänge aller Religionen vor oder gar keine" , kontern die Gegner.

