Barbara (75): "Man sollte nie zu küssen aufhören!"

Am 6. Juli ist Welttag des Kusses. Wir wollten zu diesem Anlass die schönsten Kussgeschichten hören und haben Passanten auf der Wiener Mariahilfer Straße gefragt. Die Antworten sehen Sie im Video!

Umfrage Schmusen Sie gerne? Nein, ist nicht meins

Weiß ich nicht, habe noch nie jemanden geküsst (außer Mama, Papa)

Kommt darauf an, wie gut mein Gegenüber küsst

Ja, ich LIEBE es!

"Man sollte nie aufhören zu küssen"

Pensionistin Barbara hat eine Botschaft an die Damen- und auch Herrenwelt: "Man sollte nie aufhören zu küssen." Es verlängere das Leben, halte gesund und jung und mache glücklich. Dabei strahlen ihre Augen wie die eines jungen, frisch verliebten Mädchens.

Frage an Sie: Erinnern Sie sich an Ihren ersten Kuss? Wie war er? Was finden Sie beim Küssen richtig eklig? Schreiben Sie Ihre Antworten unten in die Kommentare oder schicken Sie ein Mail an leserreporter@heute.at

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(mp)