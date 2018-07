LKW fährt Radfahrerin nieder - schwer verletzt!

Tragischer Unfall in Wien-Simmering am gestrigen Mittwochnachmittag in der Rinnböckstraße: "Der Lkw-Fahrer wollte in der Kreuzung nach rechts fahren und hat die Fahrradfahrerin neben sich nicht bemerkt. Sie stand rechts von ihm und wollte nach links abbiegen", berichtet "Heute"-Leser Benjamin M., der den Unfall mit ansah. Der 19-Jährige war gerade mit dem Auto unterwegs, als es zu dem verheerenden Crash kam.

Umfrage Waren Sie schon einmal in einen Verkehrsunfall verwickelt? Ja, einmal.

Leider schon öfter.

Ich selbst nicht, aber ich habe einen beobachtet.

Nein, zum Glück nicht.

Die Radfahrerin wurde vom Reifen des tonnenschweren Betonmischers erfasst und zu Boden geschleudert. Das Fahrrad selbst kam buchstäblich unter die Räder. Das Fahrrad steckte noch unter dem hinteren Reifen des Betonmischers, als die Rettungskräfte eintraten. Die 28-jährige Radfahrerin wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

"Der Lastwagen wollte in die Rinnböckstraße einbiegen und wartete aufgrund des Verkehrszeichens „Vorrang geben“ den Querverkehr ab. Die Radfahrerin war gerade auf Höhe des Mischwagens, als sich dieser in Bewegung setzte. Dabei kam es zum Zusammenstoß", berichtet die Polizei.

Radfahrerin im Spital

Einsatzkräfte der Wiener Polizei und Rettung rückten aus. Mit schweren Beinverletzungen wurde die Radfahrerin schnellstmöglich ins Krankenhaus gebracht.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(mp)