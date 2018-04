Fahrerflucht 12. April 2018 12:16; Akt: 12.04.2018 13:41 Print

LKW reißt Bim-Oberleitung in Wien-Meidling ab

In der Breitenfurter Straße in Wien kam es am Donnerstagvormittag zu einem Zwischenfall. Ein Lkw beschädigte die Oberleitung einer Straßenbahn-Linie.