Riesiger Scherbenhaufen 20. April 2018 16:04; Akt: 20.04.2018 16:10 Print

Lkw verliert hunderte Glasflaschen in Wien

In Wien-Landstraße kam es am Freitag zur Mittagszeit zu einem ärgerlichen Fauxpas: Ein Lkw verlor in einer Linkskurve sein Ladegut.