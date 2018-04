Unbewohntes Haus in Wien brennt lichterloh

Gegen 17 Uhr brannte am gestrigen Samstag ein leer stehendes Haus in Wien-Simmering. Laut "Heute"-Leserin Elisabeth S. steht das einstöckige Gebäude in der Krausegasse Ecke Mautner Markhof-Gasse (11. Bezirk) "seit mindestens einem Jahr leer und ist seither eine Baustelle".

Haus unbewohnt

Die Berufsfeuerwehr Wien bestätigt den Einsatz. Das Gebäude stünde leer und die Brandursache sei zum derzeitigen Zeitpunkt noch völlig unklar, heißt es im Gespräch mit "Heute". Einsatzkräfte der Polizei werden sich der Sache nun annehmen und die Ermittlungen aufnehmen.

Die Feuerwehrmänner konnten die Flammen unter Atemschutz löschen. "Da sich der Brand bereits begonnen hatte auf das Dach auszubreiten, mussten wir mit einem zweiten Rohr und einer Leiter auch dachseitig löschen", so Christian Feiler, Pressesprecher der Berufsfeuerwehr Wien.

Im Gebäude befanden sich zum Zeitpunkt des Brandes keine Menschen. Verletzt wurde bei dem Einsatz glücklicherweise niemand.

(mp)