15. Januar 2018

Lenker montiert Solar-Anlage in Fiat Multipla

Ein Leserreporter machte am Wochenende in Linz-Urfahr eine tolle Entdeckung: In einem Auto fand er ein "Solar-Brett", das für Handys und Tablets genutzt wird.