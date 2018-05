Lenkerin (18) kracht mit Auto in Bootsverleih

Am Donnerstag Mittag krachte es auf der Wagramer Straße in der Donaustadt. Aus bisher unbekannten Grünen kam eine 18-jährige Lenkerin mit ihrem Fahrzeug von der Fahrbahn ab und raste direkt in die Wand eines Bootsverleihs. Die Folge: ein riesiges Loch in der Mauer.

Nur leicht verletzt

Die Lenkerin hatte jedoch Glück: Wie der Berufsrettung gegenüber "heute.at" bestätigt, wurde die 18-Jährige mit leichten Verletzungen ins Spital gebracht.

Ein Leser bekam die ganze Szene mit und fotografierte den Unfall aus sicherer Entfernung.



Die Bilder des Tages

Die Bilder des Tages

(slo)