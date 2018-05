Video zeigt, wie Frau aus Audi gerettet wird

Nach einem Streit mit ihrem Freund wollte die 37-Jährige laut Polizei in dem Audi eines Bekannten in Wien-Favoriten übernachten. Als sie sich auf die Rückbank legte, war das Auto noch unversperrt. Als die Frau aufwachte, war es verschlossen und von innen nicht mehr zu öffnen.

Panisch versuchte sie die Autotüre zu öffnen. Scheiterte jedoch kläglich. Nach mehreren Stunden in dem Gefährt entdeckte sie am Montag ein vorbeigehender Passant und verständigte die Polizei.

Frau dehydriert und völlig fertig

Die Einsatzkräfte schlugen ein Autofenster ein und zogen die dehydrierte Frau mit den Armen voran aus dem Auto. Wie man in dem Leservideo von einem "Heute"-Leserreporter sieht, stößt eine ältere Dame zur Rettungsaktion hinzu. Sie hilft einem der Polizisten beim Herausziehen der Dame.

Eine weitere Frau eilt hinzu, vermutlich eine Nachbarin, in der Hand eine Plastikschüssel mit Wasser für die dehydrierte 37-Jährige.

Hintergründe

Offenbar war die Frau am Vortag mit ihrem Lebensgefährten in Streit geraten, woraufhin sie einen Freund bat, sie abzuholen. Der 27-Jährige kam ihrer Bitte nach - sie durfte auf der Rückbank seines Audis übernachten. Er ließ das Auto unverschlossen. Was er nicht bedacht hatte - sein Audi sperrt automatisch - und damit die Frau ein.

Die Zentralverriegelung hatte das Auto automatisch verriegelt, die Frau dürfte kein Handy dabei gehabt haben, um Hilfe zu holen. Die Frau konnte mit der Hupe deswegen nicht auf sich aufmerksam machen, da bei diesem Fahrzeugmodell (Audi) das Betätigen nur mit einem Fahrzeugschlüssel möglich ist.

(mp)