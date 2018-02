Scherbenhaufen 23. Februar 2018 18:21; Akt: 23.02.2018 19:28 Print

Lkw fährt bei rot über Kreuzung - Bim-Tür kaputt

"Liebe Fahrgäste, bitte alle aussteigen" hieß es am Freitagnachmittag in einer Straßenbahn in Wien-Favoriten. Sie wurde von einem Lkw touchiert.