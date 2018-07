Lkw zerstörte 80 Jahre alten Baum in Liesing

Ein Lkw war am Donnerstag gegen 11.30 Uhr in der Khekgasse mit einer schweren Ladung unterwegs. Zwei Container zog der Lastwagen hinter sich her. Doch die Straße war zu eng für den Transport - ein Baum stand offenbar im Weg und es kam zur Kollision.

Dabei knickte der Stamm des etwa 80-jährigen Baumes ein. Die MA 42 wurde alarmiert, denn es bestand die Gefahr, dass der tonnenschwere Baum unkontrolliert umstürzen könnte.

Nach einer Begutachtung der Situation vor Ort, entschied man sich letztendlich das Gewächs abzutragen. Der Einsatz der Baumfäller dauerte rund drei Stunden. Verletzte Personen gab es glücklicherweise nicht. An Stelle des gefällten Ahornbaumes soll nun ein neuer gepflanzt werden.

